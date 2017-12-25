Порошенко будет дважды праздновать Рождество

На Украине впервые на государственном уровне отмечают Рождество по Григорианскому календарю.
В праздничном обращении к народу Украины президент Порошенко заявил, что он сам отныне собирается праздновать Рождество дважды. Заявление распространила пресс-служба украинского президента.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу… Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, — „одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение“».
Напомним, закон о праздновании Рождества по Григорианскому календарю был принят депутатами Верховной рады в ноябре, подписан президентом Порошенко и вступил в силу 3 декабря. При этом празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю также остается государственным праздником и выходным днем.
Киевские власти утверждают, что новый закон якобы направлен на обеспечение прав католиков и протестантских конфессий. Однако большинство политологов усматривают в этой инициативе лишь политические мотивы и попытку разорвать единую для двух народов православную традицию. Как пишет ТАСС, украинские лидеры и сами не скрывают настоящего мотива введения праздника, который далек от обеспечения религиозных прав граждан страны.
Андрей Парубий, спикер Рады: «Украина таким образом освобождается от московской ментальной оккупации и возвращается в семью свободных народов мира».
Климент, глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП): «Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины, ведь, согласно всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу… Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, — „одно тело и один дух, один Господь, одна вера и одно крещение“».
Напомним, закон о праздновании Рождества по Григорианскому календарю был принят депутатами Верховной рады в ноябре, подписан президентом Порошенко и вступил в силу 3 декабря. При этом празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю также остается государственным праздником и выходным днем.
Киевские власти утверждают, что новый закон якобы направлен на обеспечение прав католиков и протестантских конфессий. Однако большинство политологов усматривают в этой инициативе лишь политические мотивы и попытку разорвать единую для двух народов православную традицию. Как пишет ТАСС, украинские лидеры и сами не скрывают настоящего мотива введения праздника, который далек от обеспечения религиозных прав граждан страны.
Андрей Парубий, спикер Рады: «Украина таким образом освобождается от московской ментальной оккупации и возвращается в семью свободных народов мира».
Климент, глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП): «Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины, ведь, согласно всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января».
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