Керченская переправа возобновила работу после шторма

В МЧС сообщили, что Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, до вечера понедельника будет работать по фактическим погодным условиям.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям».
Из-за шторма переправа не работала с 19:00 воскресенья. Синоптики прогнозируют в районе переправы сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до вечера понедельника. Поэтому паромы будут выходить в рейсы по погодным условиям, когда ветер будет стихать.
В МЧС также советуют водителям отложить поездки через паромную переправу до улучшения погоды, цитирует ТАСС.
Из-за шторма переправа не работала с 19:00 воскресенья. Синоптики прогнозируют в районе переправы сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до вечера понедельника. Поэтому паромы будут выходить в рейсы по погодным условиям, когда ветер будет стихать.
В МЧС также советуют водителям отложить поездки через паромную переправу до улучшения погоды, цитирует ТАСС.
Комментарии