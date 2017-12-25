Брачный контракт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брачный контракт 16+
    •  

    Керченская переправа возобновила работу после шторма

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко
    Керченская переправа возобновила работу после шторма

    Керченская переправа возобновила работу после шторма

    Керченская переправа возобновила работу после шторма
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко

    • В МЧС сообщили, что Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, до вечера понедельника будет работать по фактическим погодным условиям.

    Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям».

    Из-за шторма переправа не работала с 19:00 воскресенья. Синоптики прогнозируют в районе переправы сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до вечера понедельника. Поэтому паромы будут выходить в рейсы по погодным условиям, когда ветер будет стихать.

    В МЧС также советуют водителям отложить поездки через паромную переправу до улучшения погоды, цитирует ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru