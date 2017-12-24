В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Добровском районе Липецкой области вылетел в кювет и опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали 5 человек.
Как сообщили в региональном управлении полиции, в попавшем в аварию в Липецкой области автобусе, следовавшем из Липецка в Радчино, находились 28 пассажиров. Пятеро из них в аварии получили травмы, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области: «Рейсовый автобус ПАЗ в Добровском районе слетел в кювет и опрокинулся, предположительно из-за погодных условий. Четыре человека получили необходимую помощь на месте. Один человек госпитализирован, его жизни ничто не угрожает».
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области: «Рейсовый автобус ПАЗ в Добровском районе слетел в кювет и опрокинулся, предположительно из-за погодных условий. Четыре человека получили необходимую помощь на месте. Один человек госпитализирован, его жизни ничто не угрожает».
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