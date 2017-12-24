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    В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

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    • Фото: Подслушано у Липчан / vk.com
    В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

    В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

    В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
  • Фото: Подслушано у Липчан / vk.com

    • В Добровском районе Липецкой области вылетел в кювет и опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали 5 человек.

    Как сообщили в региональном управлении полиции, в попавшем в аварию в Липецкой области автобусе, следовавшем из Липецка в Радчино, находились 28 пассажиров. Пятеро из них в аварии получили травмы, цитирует ТАСС.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области: «Рейсовый автобус ПАЗ в Добровском районе слетел в кювет и опрокинулся, предположительно из-за погодных условий. Четыре человека получили необходимую помощь на месте. Один человек госпитализирован, его жизни ничто не угрожает».

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