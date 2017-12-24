Во французских Альпах вертолетами эвакуировали застрявших на подъемнике лыжников

Спасатели эвакуировали около 150 человек из кабинок остановившегося горнолыжного подъемника в Альпах.
Как передает Agence France-Presse, инцидент произошел в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Из-за технической неполадки остановился подъемник, соединяющий горнолыжную станцию Шамрус, расположенную на высоте 1650 метров, и вершину Круа де Шамрус (2250 метров). Блокированными на высоте оказались пассажиры 70 кабинок, каждая из которых вмещает до 10 человек, пишет ТАСС.
Для эвакуации людей спасатели задействовали два вертолета. Спасатели помогли выбраться людям из кабинок и доставили их на землю.
Франк Лекутр, глава туристического офиса курорта Шамрус: «Операция проводилась в спокойном режиме, чему способствовала и благоприятная погода. Было эвакуировано около 150 человек. Все они успеют к рождественскому столу».
Для эвакуации людей спасатели задействовали два вертолета. Спасатели помогли выбраться людям из кабинок и доставили их на землю.
Франк Лекутр, глава туристического офиса курорта Шамрус: «Операция проводилась в спокойном режиме, чему способствовала и благоприятная погода. Было эвакуировано около 150 человек. Все они успеют к рождественскому столу».
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