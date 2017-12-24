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    Четыре человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Ленобласти

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    Четыре человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Ленобласти

    Четыре человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Ленобласти

    Четыре человека погибли в страшной автокатастрофе в Волховском районе Ленинградской области.

    В воскресенье около семи вечера на 508-м километре трассы Вологда — Новая Ладога автомобиль ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с седельным тягачом Renault Magnum с полуприцепом.

    51-летний водитель большегруза не пострадал, а все, кто находились в легковушке — водитель и три пассажира, — скончались на месте. Как отмечает местное издание 47news.ru, пока даже нет возможности определить пол погибших.

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