Четыре человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Ленобласти

Четыре человека погибли в страшной автокатастрофе в Волховском районе Ленинградской области.
В воскресенье около семи вечера на 508-м километре трассы Вологда — Новая Ладога автомобиль ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с седельным тягачом Renault Magnum с полуприцепом.
51-летний водитель большегруза не пострадал, а все, кто находились в легковушке — водитель и три пассажира, — скончались на месте. Как отмечает местное издание 47news.ru, пока даже нет возможности определить пол погибших.
51-летний водитель большегруза не пострадал, а все, кто находились в легковушке — водитель и три пассажира, — скончались на месте. Как отмечает местное издание 47news.ru, пока даже нет возможности определить пол погибших.
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