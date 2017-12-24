Украинский радиоведущий умер по пути с корпоратива

Украинский ведущий Олег Мосесов скончался от инфаркта по дороге с вечеринки.
О смерти радиоведущего Олега Мосесова, известного под псевдонимом Олег Середа, сообщил его коллега Михаил Беспалько в Facebook. Мосесов работал на львовских радиостанциях «Люкс FM» и «Радио 24».
Как сообщил порталу Zaxid.net отец покойного Игорь Мосесов, он умер от инфаркта по дороге с корпоратива, на котором был ведущим.
Сообщается, что у Мосесова была жена и трое детей, самому младшему из которых 9 месяцев.
Как сообщил порталу Zaxid.net отец покойного Игорь Мосесов, он умер от инфаркта по дороге с корпоратива, на котором был ведущим.
Сообщается, что у Мосесова была жена и трое детей, самому младшему из которых 9 месяцев.
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