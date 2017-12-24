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    Украинский радиоведущий умер по пути с корпоратива

    2 комментария
    • Фото: Валентина Барзолевська / facebook.com
    Украинский радиоведущий умер по пути с корпоратива

    Украинский радиоведущий умер по пути с корпоратива

    Украинский радиоведущий умер по пути с корпоратива
  • Фото: Валентина Барзолевська / facebook.com

    • Украинский ведущий Олег Мосесов скончался от инфаркта по дороге с вечеринки.

    О смерти радиоведущего Олега Мосесова, известного под псевдонимом Олег Середа, сообщил его коллега Михаил Беспалько в Facebook. Мосесов работал на львовских радиостанциях «Люкс FM» и «Радио 24».

    Как сообщил порталу Zaxid.net отец покойного Игорь Мосесов, он умер от инфаркта по дороге с корпоратива, на котором был ведущим.

    Сообщается, что у Мосесова была жена и трое детей, самому младшему из которых 9 месяцев.

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