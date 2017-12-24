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    «Похоже на Большого брата»: Макрон запретил министрам уезжать из страны на Рождество

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    • Фото: Reuters © 2017, Benoit Tessier
    «Похоже на Большого брата»: Макрон запретил министрам уезжать из страны на Рождество

    «Похоже на Большого брата»: Макрон запретил министрам уезжать из страны на Рождество

    «Похоже на Большого брата»: Макрон запретил министрам уезжать из страны на Рождество
  • Фото: Reuters © 2017, Benoit Tessier

    • Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министров, чтобы они не уезжали далеко от Парижа на рождественские каникулы.

    Как рассказал официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, циркуляр с соответствующими требованиями был направлен министрам в конце ноября.

    Макрон потребовал от членов правительства «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями», не уезжать за границу и далеко от столицы. Кроме того, министрам предписывается находиться на связи «в любой момент во время каникул, в том числе постоянно держать мобильный телефон включенным».

    В связи с требованиями президента Гриво вспомнил роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», отметив, что «это немного похоже на Большого брата, но это правило, мы все понимаем», передает РИА Новости.

    Сам же Макрон в минувшую пятницу встретился с военными на базе в Нигере, после чего отправился в коммуну Туке на севере Франции. Там президент планирует отметить Рождество вместе со своей женой Брижит.

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