«Похоже на Большого брата»: Макрон запретил министрам уезжать из страны на Рождество

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министров, чтобы они не уезжали далеко от Парижа на рождественские каникулы.
Как рассказал официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, циркуляр с соответствующими требованиями был направлен министрам в конце ноября.
Макрон потребовал от членов правительства «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями», не уезжать за границу и далеко от столицы. Кроме того, министрам предписывается находиться на связи «в любой момент во время каникул, в том числе постоянно держать мобильный телефон включенным».
В связи с требованиями президента Гриво вспомнил роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», отметив, что «это немного похоже на Большого брата, но это правило, мы все понимаем», передает РИА Новости.
Сам же Макрон в минувшую пятницу встретился с военными на базе в Нигере, после чего отправился в коммуну Туке на севере Франции. Там президент планирует отметить Рождество вместе со своей женой Брижит.
Макрон потребовал от членов правительства «выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями», не уезжать за границу и далеко от столицы. Кроме того, министрам предписывается находиться на связи «в любой момент во время каникул, в том числе постоянно держать мобильный телефон включенным».
В связи с требованиями президента Гриво вспомнил роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», отметив, что «это немного похоже на Большого брата, но это правило, мы все понимаем», передает РИА Новости.
Сам же Макрон в минувшую пятницу встретился с военными на базе в Нигере, после чего отправился в коммуну Туке на севере Франции. Там президент планирует отметить Рождество вместе со своей женой Брижит.
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