Прощание с академиком Зализняком пройдет в РАН

Коллеги скончавшегося сегодня днем Андрея Зализняка сообщили, что прощание с академиком пройдет не университете, а в Российской академии наук.
Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил РИА Новости, что проститься со знаменитым лингвистом придут все коллеги.
Иван Тучков, декан исторического факультета МГУ: «Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем».
Академик РАН Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. Доктор филологических наук, академик РАН был известен своими трудами по русской морфологии, в частности, он автор «Грамматического словаря русского языка». Зализняк занимался также исследованиями новгородских берестяных грамот и внес значительный вклад в доказательство подлинности «Слова о полку Игореве».
Иван Тучков, декан исторического факультета МГУ: «Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем».
Академик РАН Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни. Доктор филологических наук, академик РАН был известен своими трудами по русской морфологии, в частности, он автор «Грамматического словаря русского языка». Зализняк занимался также исследованиями новгородских берестяных грамот и внес значительный вклад в доказательство подлинности «Слова о полку Игореве».
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