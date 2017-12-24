Серена Уильямс вернется на корт до конца года

Теннисистка Серена Уильямс сыграет в первом после рождения дочери матче на турнире в
Абу-Даби.
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс сыграет на мировом теннисном турнире в Абу-Даби против представительницы Латвии Елены Остапенко. Это будет первый матч Уильямс с тех пор, как она родила дочь. Соревнования пройдут с 28 по 30 декабря. Ранее представители спортсменки сообщали, что Уильямс снова начнет выступать не раньше 2018 года.
Сама Уильямс заявила, что «очень рада вернуться на корт» и «ждет не дождется», когда увидит своих болельщиков, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается также, что Уильямс и Остапенко станут первыми женщинами, которые примут участие в турнире в Абу-Даби. До сих пор это были соревнования только для мужчин.
Напомним, 1 сентября Уильямс родила дочь Алексис Олимпию, а в ноябре теннисистка и отец ребенка бизнесмен Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу в Новом Орлеане.
Сама Уильямс заявила, что «очень рада вернуться на корт» и «ждет не дождется», когда увидит своих болельщиков, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается также, что Уильямс и Остапенко станут первыми женщинами, которые примут участие в турнире в Абу-Даби. До сих пор это были соревнования только для мужчин.
Напомним, 1 сентября Уильямс родила дочь Алексис Олимпию, а в ноябре теннисистка и отец ребенка бизнесмен Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу в Новом Орлеане.
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