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    Серена Уильямс вернется на корт до конца года

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    • Фото: Reuters © 2017, Thomas Peter
    Серена Уильямс вернется на корт до конца года

    Серена Уильямс вернется на корт до конца года

    Серена Уильямс вернется на корт до конца года
  • Фото: Reuters © 2017, Thomas Peter

    • Теннисистка Серена Уильямс сыграет в первом после рождения дочери матче на турнире в Абу-Даби.

    Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс сыграет на мировом теннисном турнире в Абу-Даби против представительницы Латвии Елены Остапенко. Это будет первый матч Уильямс с тех пор, как она родила дочь. Соревнования пройдут с 28 по 30 декабря. Ранее представители спортсменки сообщали, что Уильямс снова начнет выступать не раньше 2018 года.

    Сама Уильямс заявила, что «очень рада вернуться на корт» и «ждет не дождется», когда увидит своих болельщиков, сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается также, что Уильямс и Остапенко станут первыми женщинами, которые примут участие в турнире в Абу-Даби. До сих пор это были соревнования только для мужчин.

    Напомним, 1 сентября Уильямс родила дочь Алексис Олимпию, а в ноябре теннисистка и отец ребенка бизнесмен Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу в Новом Орлеане.

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