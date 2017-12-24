Брачный контракт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брачный контракт 16+
    •  

    ДТП в Крыму: восемь пострадавших, трое детей в реанимации

    комментировать

    ДТП в Крыму: восемь пострадавших, трое детей в реанимации

    ДТП в Крыму: восемь пострадавших, трое детей в реанимации

    В Крыму, неподалеку от села Луговое Ленинского района, столкнулись легковушка и микроавтобус. Пострадали восемь человек.

    По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda Fabia выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В результате различные травмы получили восемь человек, в том числе трое детей.

    Как сообщили ТАСС в Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи, все пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в отделение интенсивной терапии Ленинской районной больницы.

    Четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии той же больницы. Один из пострадавших отказался от госпитализации. У него легкие травмы, он будет проходить амбулаторное лечение.

    По факту происшествия проводится проверка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru