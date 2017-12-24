ДТП в Крыму: восемь пострадавших, трое детей в реанимации

В Крыму, неподалеку от села Луговое Ленинского района, столкнулись легковушка и микроавтобус. Пострадали восемь человек.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda Fabia выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. В результате различные травмы получили восемь человек, в том числе трое детей.
Как сообщили ТАСС в Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи, все пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в отделение интенсивной терапии Ленинской районной больницы.
Четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии той же больницы. Один из пострадавших отказался от госпитализации. У него легкие травмы, он будет проходить амбулаторное лечение.
По факту происшествия проводится проверка.
Как сообщили ТАСС в Крымском центре медицины катастроф и скорой помощи, все пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в отделение интенсивной терапии Ленинской районной больницы.
Четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение травматологии той же больницы. Один из пострадавших отказался от госпитализации. У него легкие травмы, он будет проходить амбулаторное лечение.
По факту происшествия проводится проверка.
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