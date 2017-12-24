Спасший детей из пожара учитель разбился с семьей под Новосибирском

Семья из трех человек — отец, мать и дочь — погибли в ДТП в Мошковском районе Новосибирской области.
Автокатастрофа произошла на 80-м километре автодороги Р-255. Как сообщили в региональном МВД, на трассе лоб в лоб столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso и Volkswagen Polo. Водитель и пассажиры, находившиеся в легковушке, скончались на месте.
Очевидцы сообщают, что ни одна из подушек безопасности в Volkswagen не сработала. В автомобиле находились супруги Смирновы и их 11-летняя дочь. В местных сообществах пишут, что погибший мужчина — учитель физкультуры из города Юрга Кемеровской области, который однажды спас из пожара двоих детей и пожилую женщину. Сотрудники МЧС тогда представили его к награде.
Также свидетели аварии утверждают, что на участке, где произошло ДТП, было очень скользко: трасса в тот день не была посыпана реагентами. Водитель иномарки пошел на обгон грузовика, и автомобиль занесло. «Взрослая женщина после удара еще минут 15 живая была, а девушка и мужчина сразу погибли», — рассказал водитель, который чудом избежал столкновения с этими автомобилями.
Очевидцы сообщают, что ни одна из подушек безопасности в Volkswagen не сработала. В автомобиле находились супруги Смирновы и их 11-летняя дочь. В местных сообществах пишут, что погибший мужчина — учитель физкультуры из города Юрга Кемеровской области, который однажды спас из пожара двоих детей и пожилую женщину. Сотрудники МЧС тогда представили его к награде.
Также свидетели аварии утверждают, что на участке, где произошло ДТП, было очень скользко: трасса в тот день не была посыпана реагентами. Водитель иномарки пошел на обгон грузовика, и автомобиль занесло. «Взрослая женщина после удара еще минут 15 живая была, а девушка и мужчина сразу погибли», — рассказал водитель, который чудом избежал столкновения с этими автомобилями.
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