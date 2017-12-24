Греф о расширении санкций: холодная война покажется детской забавой

Глава «Сбербанка» Герман Греф предупредил об опасности введения широкомасштабных санкций против России.
Банкир подчеркнул, что введение масштабных санкций со стороны США может «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой».
Также в интервью Financial Times Греф отметил, что считает «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что США могут расширить антироссийские санкции в феврале 2018 года. При этом отмечалось, что грядущее расширение ограничительных мер может стать беспрецедентным по своему масштабу.
Также в интервью Financial Times Греф отметил, что считает «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что США могут расширить антироссийские санкции в феврале 2018 года. При этом отмечалось, что грядущее расширение ограничительных мер может стать беспрецедентным по своему масштабу.
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