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    Греф о расширении санкций: холодная война покажется детской забавой

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Греф о расширении санкций: холодная война покажется детской забавой

    Греф о расширении санкций: холодная война покажется детской забавой

    Греф о расширении санкций: холодная война покажется детской забавой
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Глава «Сбербанка» Герман Греф предупредил об опасности введения широкомасштабных санкций против России.

    Банкир подчеркнул, что введение масштабных санкций со стороны США может «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой».

    Также в интервью Financial Times Греф отметил, что считает «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT, передает РИА Новости.

    смотретьСМИ сообщили о новых санкциях США против России
    СМИ сообщили о новых санкциях США против России
    Ранее СМИ сообщали, что США могут расширить антироссийские санкции в феврале 2018 года. При этом отмечалось, что грядущее расширение ограничительных мер может стать беспрецедентным по своему масштабу.

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