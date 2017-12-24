Украина раньше срока вводит биометрический контроль на границе с РФ

Мобильные комплексы биометрического контроля заработают на границе с Россией 27 декабря, заявили в МВД Украины.
Первые комплексы биометрического контроля заработают на границе Украины с Россией уже 27 декабря, раньше, чем было запланировано. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.
Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины: «Для информации потенциальным нарушителям гоударственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года заработают мобильные комплексы биометрического контроля в местах возможного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами».
Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев. Официально правило о въезде по биометрическому паспорту или, в случае его отсутствия, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января 2018 года. Порошенко тогда заявил, что мера касается в первую очередь россиян.
Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины: «Для информации потенциальным нарушителям гоударственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года заработают мобильные комплексы биометрического контроля в местах возможного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами».
Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев. Официально правило о въезде по биометрическому паспорту или, в случае его отсутствия, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января 2018 года. Порошенко тогда заявил, что мера касается в первую очередь россиян.
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