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    Во Франции более 100 лыжников застряли на канатной дороге

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    Во Франции более 100 лыжников застряли на канатной дороге

    Во Франции более 100 лыжников застряли на канатной дороге

    На канатной дороге во французских Альпах из-за поломки подъемника оказались заблокированными более ста лыжников.

    ЧП случилось около 15:00 (17.00 мск) на станции Шамрусс в департаменте Изер. Там из-за сломавшегося подъемника на канатной дороге зависли более 100 человек.

    В горной полиции рассказали, что причиной остановки подъемника стала «техническая проблема». Также там отметили, что никто из оказавшихся на канатной дороге в момент инцидента не пострадал.

    Лыжников эвакуируют спасатели и горные полицейские, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

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