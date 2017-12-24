Во Франции более 100 лыжников застряли на канатной дороге

На канатной дороге во французских Альпах
из-за поломки подъемника оказались заблокированными более ста лыжников.
ЧП случилось около 15:00 (17.00 мск) на станции Шамрусс в департаменте Изер. Там из-за сломавшегося подъемника на канатной дороге зависли более 100 человек.
В горной полиции рассказали, что причиной остановки подъемника стала «техническая проблема». Также там отметили, что никто из оказавшихся на канатной дороге в момент инцидента не пострадал.
Лыжников эвакуируют спасатели и горные полицейские, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
В горной полиции рассказали, что причиной остановки подъемника стала «техническая проблема». Также там отметили, что никто из оказавшихся на канатной дороге в момент инцидента не пострадал.
Лыжников эвакуируют спасатели и горные полицейские, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
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