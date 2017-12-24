Песков: послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов

В Кремле сообщили, когда президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию.
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Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет до выборов».
Ранее ряд СМИ сообщил, что послание к Федеральному собранию 2017 года могут перенести на 2018 год — на февраль.
Послание президента России Федеральному собранию — традиционное обращение к парламенту, в котором глава государства обозначает стратегические направления развития России на ближайшую перспективу. Послание включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
В течение многих лет президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию перед большой пресс-конференцией, которая в этом году состоялась 14 декабря.
Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет до выборов».
Ранее ряд СМИ сообщил, что послание к Федеральному собранию 2017 года могут перенести на 2018 год — на февраль.
Послание президента России Федеральному собранию — традиционное обращение к парламенту, в котором глава государства обозначает стратегические направления развития России на ближайшую перспективу. Послание включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
В течение многих лет президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию перед большой пресс-конференцией, которая в этом году состоялась 14 декабря.
Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.
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