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    Песков: послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков: послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов

    Песков: послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов

    Песков: послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • В Кремле сообщили, когда президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию.

    Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Будет до выборов».

    Ранее ряд СМИ сообщил, что послание к Федеральному собранию 2017 года могут перенести на 2018 год — на февраль.

    Послание президента России Федеральному собранию — традиционное обращение к парламенту, в котором глава государства обозначает стратегические направления развития России на ближайшую перспективу. Послание включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

    В течение многих лет президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию перед большой пресс-конференцией, которая в этом году состоялась 14 декабря.

    Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.

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