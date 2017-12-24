Португальский футболист умер от рака в 20 лет

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ — Boavista FC (@boavistaoficial) 24 декабря 2017 г.

О смерти 20-летнего нападающего сообщили в пресс-службе клуба.: «Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду».О том, что у молодого футболиста диагностирован рак, стало известно в ноябре 2016 года. После этого нападающий прервал спортивную карьеру и посвятил все время борьбе с онкологическим заболеванием.