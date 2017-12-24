Брачный контракт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брачный контракт 16+
    •  

    Португальский футболист умер от рака в 20 лет

    комментировать
    • Фото: @boavistaoficial / twitter.com
    Португальский футболист умер от рака в 20 лет

    Португальский футболист умер от рака в 20 лет

    Португальский футболист умер от рака в 20 лет
  • Фото: @boavistaoficial / twitter.com

    • Форвард Эду Феррейра, выступавший за португальскую «Боавишту», скончался от рака.

    О смерти 20-летнего нападающего сообщили в пресс-службе клуба.

    ФК «Боавишта»: «Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду».



    О том, что у молодого футболиста диагностирован рак, стало известно в ноябре 2016 года. После этого нападающий прервал спортивную карьеру и посвятил все время борьбе с онкологическим заболеванием.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru