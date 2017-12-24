Португальский футболист умер от рака в 20 лет

Форвард Эду Феррейра, выступавший за португальскую «Боавишту», скончался от рака.
О смерти 20-летнего нападающего сообщили в пресс-службе клуба.
ФК «Боавишта»: «Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду».
О том, что у молодого футболиста диагностирован рак, стало известно в ноябре 2016 года. После этого нападающий прервал спортивную карьеру и посвятил все время борьбе с онкологическим заболеванием.
ФК «Боавишта»: «Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду».
Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!— Boavista FC (@boavistaoficial) 24 декабря 2017 г.
Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟
Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ
О том, что у молодого футболиста диагностирован рак, стало известно в ноябре 2016 года. После этого нападающий прервал спортивную карьеру и посвятил все время борьбе с онкологическим заболеванием.
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