Враг моего врага: почему Польша восстала против бандеровской Украины

Впервые в истории Евросоюза под санкции может попасть член единой Европы: Польше грозит polexit — исключение из общего дома — за неправильные реформы.
В Киеве арестовали помощника премьер-министра — за шпионаж в пользу России. И, скорее всего, это объясняется просто: в Киеве постоянно создают впечатление, что кругом враги, а друзья предали, надо срочно воевать. Зачем? Затем, что за этим шумом не слышно, как посол Франции на Украине говорит: все, что говорили на Майдане про борьбу с коррупцией, забыто. И еще затем, чтобы скрыть растерянность, когда соседи-поляки открыто говорят: дружить не получится, мы не потерпим ваших бандеровцев. Причем говорят как раз тогда, когда ООН принимает российскую резолюцию о недопустимости героизации нацизма, и Украина голосует против.
Корреспонденту НТВ Валерии Алёхиной в Польше объяснили, почему украинцы и поляки никогда не договорятся именно по вопросу о националистах — то есть тех, кто, на взгляд Украины, боролся за независимость, а на взгляд Польши — просто уничтожал мирное население. И эта разница взглядов может разрушить всю остальную дружбу.
Украинские последователи Бандеры и Шухевича открыто и всерьез заявляют о своих политических амбициях на международной арене. И это при том, что на словах Украина так стремится в Европу, при том, что в той же соседней Польше, которая еще недавно считалась европейским адвокатом Незалежной, снова напоминают про Волынь, требуют у киевских властей перестать заигрывать с бандеровцами и не делать вид, что они ничего не видят.
В Киеве пытаются оправдаться: мол, культ Бандеры и Украинской повстанческой армии начали раскручивать ради одного — масштабной пропаганды русофобии, и там совсем не хотели обидеть соседей-поляков. Но официальная Варшава жестко дала понять: никаких компромиссов в этом вопросе быть не может. Депутаты сейма Польши единодушны: с бандеровской Украиной здесь никто ничего общего иметь не будет.
Подробности — в репортаже НТВ.
Корреспонденту НТВ Валерии Алёхиной в Польше объяснили, почему украинцы и поляки никогда не договорятся именно по вопросу о националистах — то есть тех, кто, на взгляд Украины, боролся за независимость, а на взгляд Польши — просто уничтожал мирное население. И эта разница взглядов может разрушить всю остальную дружбу.
Украинские последователи Бандеры и Шухевича открыто и всерьез заявляют о своих политических амбициях на международной арене. И это при том, что на словах Украина так стремится в Европу, при том, что в той же соседней Польше, которая еще недавно считалась европейским адвокатом Незалежной, снова напоминают про Волынь, требуют у киевских властей перестать заигрывать с бандеровцами и не делать вид, что они ничего не видят.
В Киеве пытаются оправдаться: мол, культ Бандеры и Украинской повстанческой армии начали раскручивать ради одного — масштабной пропаганды русофобии, и там совсем не хотели обидеть соседей-поляков. Но официальная Варшава жестко дала понять: никаких компромиссов в этом вопросе быть не может. Депутаты сейма Польши единодушны: с бандеровской Украиной здесь никто ничего общего иметь не будет.
Подробности — в репортаже НТВ.
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