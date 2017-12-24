Скончался лингвист Андрей Зализняк

Знаменитый лингвист, академик РАН Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.

О смерти Зализняка сообщил его коллега, сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.







Андрей Зализняк — доктор филологических наук, академик РАН. Он известен своими трудами по русской морфологии, в частности, он автор «Грамматического словаря русского языка». Зализняк занимался также исследованиями новгородских берестяных грамот и внес значительный вклад в доказательство подлинности «Слова о полку Игореве».