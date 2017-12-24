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    Скончался лингвист Андрей Зализняк

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    • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
    Скончался лингвист Андрей Зализняк

    Скончался лингвист Андрей Зализняк

    Скончался лингвист Андрей Зализняк
  • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

    • Знаменитый лингвист, академик РАН Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.

    О смерти Зализняка сообщил его коллега, сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.



    Андрей Зализняк — доктор филологических наук, академик РАН. Он известен своими трудами по русской морфологии, в частности, он автор «Грамматического словаря русского языка». Зализняк занимался также исследованиями новгородских берестяных грамот и внес значительный вклад в доказательство подлинности «Слова о полку Игореве».

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