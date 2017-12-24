Миссия невыполнима: почему Киев срывает обмен пленными в Донбассе

Накануне Нового года на Донбассе вместо обмена пленными по факту происходит обмен артиллерийскими ударами. Режим тишины снова поставлен на паузу.

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Мирным жителям от ВСУ достается регулярно. Донецк отвечает уничтожением украинских боевых расчетов всеми доступными способами.



Александр Захарченко, глава ДНР: «Мы „Минск“ соблюдаем, а они нет. Не соблюдают „Минск“, обстреливают наши районы, занимают наши села, даже которые в серой зоне находятся, и чем больше они это будут делать — тем больше они будут нести свои потери».



Обострение происходит на фоне активизации переговоров об обмене пленными. Украина не только регулярно срывает и без того хрупкое перемирие, но и вместе с заокеанскими партнерами делает все для эскалации конфликта. Правда, к планам США поставлять Украине снайперские винтовоки «Баррет» на Донбассе тоже подготовились заранее: антиснайперская винтовка «Дончанка» — еще одна загадка донбасского ВПК. Шахтеры, оказалось, не только по окопам сидеть умеют, но и выпуск собственного оружия наладили.



На Донбассе не раз доказывали, что готовы к обмену в формате всех на всех. Но Киев не торопиться забирать своих военнопленных домой. Украинская сторона сначала через Медведчука попросила Путина помочь разморозить процесс, а теперь замораживает его сама.



Александр Захарченко, глава ДНР: «Обратите внимание, мы свой список не меняли после этого ни разу — там же была одна цифра заявлена, а они потом пять раз ее меняли. На самом деле они числятся в списках, а там те, кого нет в живых. Связи нет, пообщаться не дают».



Обмен не выгоден украинским властям не только из-за того, что могут всплыть нежелательные факты, затмевающие ежедневные обстрелы гражданских кварталов. Но и в первую очередь из-за того, что его воспримут как миротворческую победу России. А этого на Украине допустить не могут, опасаясь проиграть начатую три года назад военную партию. Впрочем, как и лишить последней надежды тех, кто до сих пор остается в заложниках у этой гражданской войны.



Подробнее — в репортаже Семёна Пегова.