В катастрофе свадебного автомобиля погибли 11 подружек невесты

На
северо-западе Нигерии произошло крупное ДТП, унесшее 11 человеческих жизней и превратившее свадебное торжество в трагедию.
В городе Кано накануне вечером разбился автомобиль, в котором ехали подружки невесты и новобрачная. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей, водитель машины, в котором девушки сопровождали невесту на свадьбу, потерял управление и врезался в шлагбаум. Автомобиль разорвало пополам.
По словам представителя полиции Кабира Ибрахима Дауры, восемь девушек погибли на месте, позже еще три скончались в больнице. Три приглашенные на торжество дамы и шофер получили ранения. По предварительным данным, причиной катастрофы стало превышение скорости.
По словам представителя полиции Кабира Ибрахима Дауры, восемь девушек погибли на месте, позже еще три скончались в больнице. Три приглашенные на торжество дамы и шофер получили ранения. По предварительным данным, причиной катастрофы стало превышение скорости.
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