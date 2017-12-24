Стратегия безопасности: зачем Трамп ссорится со всем миром

Три последних года Америка называет Россию главной угрозой миру и своей безопасности. Обама включал в список угроз еще ИГИЛ и вирус Эбола. Но лихорадка позабыта, ИГИЛ, если верить Трампу, разгромили США. Россия же в списке осталась, а теперь к ней присоединился Китай.
В Стратегии национальной безопасности обычно перечислено все, что власти США считают угрозой для страны. Но документ обычно просто публикуют на сайте Белого дома. На этот раз о тревогах американского государства Трамп лично рассказал всей стране. Опасный мир, согласно Трампу, — это терроризм, Северная Корея, мигранты, биологическое и ядерное оружие. Но есть в этом списке проблемы и посерьезнее: «ревизионистские режимы», то есть те, что не хотят принимать мир во главе с США.
При этом Трамп не исключает сотрудничества и с Китаем, и с Россией. Звонок Путину и помощь в предотвращении теракта в Казанском соборе Петербурга это доказал.
Речь о борьбе за мир Трамп произносил в торговом центре имени Рональда Рейгана. И своим подходом к стратегии нацбезопасности оказался очень похожим на предшественника. Два невероятных кандидата и президента сходятся и во взглядах на тех же мигрантов, расходах на оборону, личную жизнь… Даже лозунг «Сделаем Америку снова великой» первым использовал Рейган в 1980 году.
Отношение Вашингтона к остальному миру на этой неделе было хорошо заметно в ООН. Сначала весь Совбез проголосовал против намерения США признать Иерусалим столицей Израиля. Спецпредставитель США Никки Хейли оскорбилась и самим фактом голосования, и его результатом и обещала это запомнить. Когда же Генассамблея приняла резолюцию о непризнании американского решения о переносе посольства, в ход пошли более громкие заявления коммерсанта Трампа: ООН — не место для дискуссий, и вообще, кто повестку оплачивает, тот ее и формирует.
США при Трампе уже вышли из соглашения по климату и ЮНЕСКО до тех пор, пока это не будет выгодно американскому бизнесу. Трамп давно уговаривает платить по счетам партнеров и союзников не только за ООН, но и за НАТО: давит и портит — читай «перезагружает» — отношения на более выгодных условиях со всеми сразу.
У России в этом поляризованном мире роль знакомая. За критику Москвы в Вашингтоне снова платят огромные деньги военным и спецслужбам, и Трампа эта перезаключенная сделка, вероятно, устраивает. Как бы ни стремились в Америке к однополярному миру, Китай, Россия, Иран и даже не претендующая на многое Северная Корея — смысл и условие продолжения этой самозабвенной, затратной, но для многих выгодной борьбы за мировое господство.
Сам Трамп, назвав Россию угрозой, решил на какое-то время и свою главную проблему. Чем меньше обсуждают тему его связей с русскими, тем спокойнее. Концепция личной безопасности президента не изменилась.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарева.
При этом Трамп не исключает сотрудничества и с Китаем, и с Россией. Звонок Путину и помощь в предотвращении теракта в Казанском соборе Петербурга это доказал.
Речь о борьбе за мир Трамп произносил в торговом центре имени Рональда Рейгана. И своим подходом к стратегии нацбезопасности оказался очень похожим на предшественника. Два невероятных кандидата и президента сходятся и во взглядах на тех же мигрантов, расходах на оборону, личную жизнь… Даже лозунг «Сделаем Америку снова великой» первым использовал Рейган в 1980 году.
Отношение Вашингтона к остальному миру на этой неделе было хорошо заметно в ООН. Сначала весь Совбез проголосовал против намерения США признать Иерусалим столицей Израиля. Спецпредставитель США Никки Хейли оскорбилась и самим фактом голосования, и его результатом и обещала это запомнить. Когда же Генассамблея приняла резолюцию о непризнании американского решения о переносе посольства, в ход пошли более громкие заявления коммерсанта Трампа: ООН — не место для дискуссий, и вообще, кто повестку оплачивает, тот ее и формирует.
США при Трампе уже вышли из соглашения по климату и ЮНЕСКО до тех пор, пока это не будет выгодно американскому бизнесу. Трамп давно уговаривает платить по счетам партнеров и союзников не только за ООН, но и за НАТО: давит и портит — читай «перезагружает» — отношения на более выгодных условиях со всеми сразу.
У России в этом поляризованном мире роль знакомая. За критику Москвы в Вашингтоне снова платят огромные деньги военным и спецслужбам, и Трампа эта перезаключенная сделка, вероятно, устраивает. Как бы ни стремились в Америке к однополярному миру, Китай, Россия, Иран и даже не претендующая на многое Северная Корея — смысл и условие продолжения этой самозабвенной, затратной, но для многих выгодной борьбы за мировое господство.
Сам Трамп, назвав Россию угрозой, решил на какое-то время и свою главную проблему. Чем меньше обсуждают тему его связей с русскими, тем спокойнее. Концепция личной безопасности президента не изменилась.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарева.
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