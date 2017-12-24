В Финляндии из-за статьи о слежке за Россией разгорелся «скандал десятилетия»

В мире все следят за всеми — на то и разведки. Но сегодня активизировался очень мощный кулак — все разведки стран НАТО.
«Скандал десятилетия» — так в Финляндии называют статью, выпущенную газетой «Хельсинген Саномат». В ней говорится о секретном военном объекте: раньше там собирали информацию о России, войсках западного военного округа и даже о том, можно ли трубы газопровода «Северный поток» использовать для шпионажа. А теперь центру хотят разрешить следить не только за «этими русскими», но и за финнами.
Здание со стеклянными стенами в центре Хельсинки — это так называемый Дом прессы. Здесь расположены редакции сразу нескольких изданий, в том числе «Хельсингин саномат». Никто из ее сотрудников, в том числе и автор скандальной статьи, не общается сейчас с журналистами. Лишь изредка появляются выверенные до запятой заявления главного редактора. Все понимают, что одно неосторожное слово — и можно стать фигурантом дела о госизмене.
Как раз сейчас в Финляндии обсуждают, вступать ли в НАТО. Большинство, вопреки политикам, против. Переубедить избирателя сложно, но можно — доказав, что свои спецслужбы не справляются и нужна помощь. И в эти же дни главные местные таблоиды публикуют уже другие статьи — «Хельсинки грозит ракетный удар». Обсуждают итоги еще сентябрьских наших учений «Запад-2017», но не менять же по такому случаю заголовок.
Подробнее о громком скандале и работе западных разведок — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Здание со стеклянными стенами в центре Хельсинки — это так называемый Дом прессы. Здесь расположены редакции сразу нескольких изданий, в том числе «Хельсингин саномат». Никто из ее сотрудников, в том числе и автор скандальной статьи, не общается сейчас с журналистами. Лишь изредка появляются выверенные до запятой заявления главного редактора. Все понимают, что одно неосторожное слово — и можно стать фигурантом дела о госизмене.
Как раз сейчас в Финляндии обсуждают, вступать ли в НАТО. Большинство, вопреки политикам, против. Переубедить избирателя сложно, но можно — доказав, что свои спецслужбы не справляются и нужна помощь. И в эти же дни главные местные таблоиды публикуют уже другие статьи — «Хельсинки грозит ракетный удар». Обсуждают итоги еще сентябрьских наших учений «Запад-2017», но не менять же по такому случаю заголовок.
Подробнее о громком скандале и работе западных разведок — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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