Дешевые подарки к Рождеству подорвали дух британских военных

Британские военные, находящиеся на службе в Афганистане, недовольны тем, что командование выделило лишь по 1 фунту стерлингов на человека для празднования Рождества.
В общей сложности 500 британских военных получили для организации праздника всего 500 фунтов (668 долларов США). В то же время их американским коллегам к Рождеству было отправлено сразу восемь рождественских елок, украшения, подарки и большое количество индейки. Кроме того, для них организовали специальный показ новых «Звездных войн».
Как рассказал изданию Times один из британских офицеров, «контраст между американским и британским подходами ошеломляет». По его словам, даже датчане и монголы делают для своих армий намного больше.
Другой военнослужащий отметил, что моральный дух в войсках страдает, и посетовал, что выделенных командованием средств «не хватит даже на кофе».
Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Сейчас в стране дислоцированы около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют местных силовиков.
Как рассказал изданию Times один из британских офицеров, «контраст между американским и британским подходами ошеломляет». По его словам, даже датчане и монголы делают для своих армий намного больше.
Другой военнослужащий отметил, что моральный дух в войсках страдает, и посетовал, что выделенных командованием средств «не хватит даже на кофе».
Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Сейчас в стране дислоцированы около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют местных силовиков.
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