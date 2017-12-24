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    Дешевые подарки к Рождеству подорвали дух британских военных

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    Дешевые подарки к Рождеству подорвали дух британских военных

    Дешевые подарки к Рождеству подорвали дух британских военных

    Дешевые подарки к Рождеству подорвали дух британских военных
  • Фото: Reuters © 2017

    • Британские военные, находящиеся на службе в Афганистане, недовольны тем, что командование выделило лишь по 1 фунту стерлингов на человека для празднования Рождества.

    В общей сложности 500 британских военных получили для организации праздника всего 500 фунтов (668 долларов США). В то же время их американским коллегам к Рождеству было отправлено сразу восемь рождественских елок, украшения, подарки и большое количество индейки. Кроме того, для них организовали специальный показ новых «Звездных войн».

    Как рассказал изданию Times один из британских офицеров, «контраст между американским и британским подходами ошеломляет». По его словам, даже датчане и монголы делают для своих армий намного больше.

    Другой военнослужащий отметил, что моральный дух в войсках страдает, и посетовал, что выделенных командованием средств «не хватит даже на кофе».

    Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Сейчас в стране дислоцированы около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют местных силовиков.


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