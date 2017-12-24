Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

Сегодня в Чеченскую Республику спецрейсом прибыл очень важный гость. В Грозном главный Дед Мороз страны принял участие в новогоднем представлении в детском саду «Дики».

В центре образования имени Ахмата Кадырова чеченские дети лично передали зимнему волшебнику десятки писем с пожеланиями. Дед Мороз проведет в Грозном главную президентскую елку вместе с Рамзаном Кадыровым.



Глава республики в своем Telegram рассказал, что в ответ на предложение приехать в регион волшебник пригласил Кадырова в свою резиденцию в Великом Устюге, о чем тот мечтал с детства.