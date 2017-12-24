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    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне. Дед Мороз, дети и подростки, Кадыров, Новый год, торжества и праздники, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

    4 комментария
    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

    Дед Мороз вместе с Кадыровым проведет президентскую елку в Чечне

      Сегодня в Чеченскую Республику спецрейсом прибыл очень важный гость. В Грозном главный Дед Мороз страны принял участие в новогоднем представлении в детском саду «Дики».

      В центре образования имени Ахмата Кадырова чеченские дети лично передали зимнему волшебнику десятки писем с пожеланиями. Дед Мороз проведет в Грозном главную президентскую елку вместе с Рамзаном Кадыровым.

      Глава республики в своем Telegram рассказал, что в ответ на предложение приехать в регион волшебник пригласил Кадырова в свою резиденцию в Великом Устюге, о чем тот мечтал с детства.

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