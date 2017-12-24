Вечный праздник: британец каждый день отмечает Рождество и шлет себе открытки

Миллионы людей назовут Рождество самым главным днем в году, только для британца Энди Парка он ничем не отличается от других. Вот уже более двух десятков лет мужчина отмечает рождество ежедневно. На зависть многим мистер Парк никогда не выбрасывает елку и всегда в отличном расположении духа.

Мистер Рождество по будням чинит старые стиральные машины. Вернее, будней у него нет, у него каждый день — праздник! Новогодние декорации в его доме постоянны, как обои и люстра. Мишура приклеена к стенам намертво, только почтовые открытки каждый день приходят новые. Он пишет их сам себе.



Энди Парк: «А когда я их получаю, кричу: ура, мне прислали открытку! Хотите, вы мне напишите! Это будет чудесно! Я буду рад!»



Энди живет один, хотя у него есть дочь и трое внуков. Как того требует рождественский обычай, семья пишет ему открытки и приезжает в гости 25 декабря, но не каждый же день Как выяснила корреспондент Лиза Герсон, елку Энди Парк прибил к потолку, чтобы она не занимала много места. Вверх ногами висит и компактный пучок омелы (этот кустик заменял англичанам елку до XIX века), под ним принято друг друга целовать.



Британец исправно приглашает в гости английскую королеву, чтобы расцеловать под кустом, но она все еще думает и каждый день в 15:00 выступает для него по телевидению. Каждый день Мистер Рождество ест полноценный обед — индейку, картошку и брюссельскую капусту. С июля 1993 года Энди съел 9772 индейки, то есть истребил целую птицефабрику.



Парк сделал головокружительную карьеру. Он — единственный во всей стране король Рождества, символ английской приверженности традициям и чудачества, как Мартовский Заяц Льюиса Кэролла, у которого на часах всегда одно и то же время. В 40-градусную июльскую жару Энди в новогоднем свитере ездит в детские хосписы к тем, кто не дождется зимы, привозит подарки и ощущение, что каждый день жизни бесценен, именно поэтому каждый день и есть праздник.