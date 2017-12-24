Яростная реакция американца на предложение купить искусственную елку стала мемом

My mom suggested to my dad that they get an artificial tree this year, and he wasn’t too thrilled 😂😂😂 pic.twitter.com/Vc9P4HRLqR — Just Madds (@madnap21) 16 декабря 2017 г.

Me looking at 2017 and leaving for 2018 pic.twitter.com/TnLyRCJYS2 — Devin (@Devinkfitz) 18 декабря 2017 г.

Ссору родителей сняла на видео и опубликовала в Twitter дочь супругов из Онтарио (штат Калифорния) Мэдисон Наполи.«Моя мама предложила папе в этом году купить искусственное дерево, и он был не в восторге», — написала девушка в комментарии к видео.На видеозаписи слышно, как шокированный предложением мужчина говорит, что такие елки вредят окружающей среде. «Эта штуковина целиком состоит из пластика», — подчеркивает он. В ответ женщина пытается возразить, что такую елку можно использовать много раз. «Нет. Нет!» — отвечает муж.«Мы купим свечку Glade, которая будет пахнуть как елка», — добавляет женщина. После этого мужчина некоторое время молчит, вероятно, сдерживая эмоции, и заявляет: «Я не знаю, что с тобой произошло, и я знаю, что не могу это решить. Поэтому я просто никак на это не отреагирую». После этого расстроенный американец выходит из комнаты под громкий смех жены.Яркие эмоции, которые отразились на лице мужчины, мгновенно стали мемом. Над незатейливой ссорой теперь потешаются тысячи пользователей.А Мэдисон Наполи уже раздает интервью СМИ, в которых рассказывает, что ее мать частенько таким образом подшучивает над отцом. Однако такая реакция удивила даже ее. «Честно, я не видела, чтобы он когда-то был так разочарован», — отметила Мэдисон. Также девушка призналась, что не ожидала такого внимания к ее видео, и пожаловалась, что из-за потока негатива ее мать решила удалиться из Twitter.