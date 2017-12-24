«Это создает для Москвы стимул»: Волкер настаивает на сохранении антироссийских санкций

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал 2017 год наиболее кровопролитным за все время конфликта Донбассе. Он считает, что санкции в отношении Москвы необходимо сохранить.
Как заявил Волкер в интервью итальянской газете La Stampа, впечатление о том, что кризис на востоке Украины стих, «абсолютно ошибочно», а «санкционный режим заставляет Россию выполнять условия минских договоренностей».
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «2017 год стал самым жестким. Случаи нарушений режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым. Необходимо, чтобы санкции оставались в силе до того момента, пока будут оставаться причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, потому что они создают стимул для соблюдения Москвой минских соглашений».
При этом Курт Волкер приветствовал решение американской администрации о поставках Киеву вооружений, назвав неправильным разделение оружия на летальное и нелетальное..
Курт Волкер: «Все, что помогает Киеву, должно быть законным. Я рад, что ограничения, введенные администрацией Барака Обамы, были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент».
Москва предупреждала о том, что поставки вооружений на Украину приведут к эскалации конфликта на востоке страны. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ввоз оружия Киеву извне не будет способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на территорию Украины высказалось большинство европейских политиков. Бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «2017 год стал самым жестким. Случаи нарушений режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боестолкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым. Необходимо, чтобы санкции оставались в силе до того момента, пока будут оставаться причины, по которым они были введены. Соблюдение минских соглашений является ключевым условием, их провал является сильной мотивацией. Мы должны сохранять санкции, потому что они создают стимул для соблюдения Москвой минских соглашений».
При этом Курт Волкер приветствовал решение американской администрации о поставках Киеву вооружений, назвав неправильным разделение оружия на летальное и нелетальное..
Курт Волкер: «Все, что помогает Киеву, должно быть законным. Я рад, что ограничения, введенные администрацией Барака Обамы, были сняты. Сейчас мы будем двигаться шаг за шагом, в зависимости от того, что нужно украинцам для защиты. Это положительный момент».
Москва предупреждала о том, что поставки вооружений на Украину приведут к эскалации конфликта на востоке страны. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ввоз оружия Киеву извне не будет способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на территорию Украины высказалось большинство европейских политиков. Бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
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