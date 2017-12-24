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    Уставший от дедовщины украинский солдат бежал к российским пограничникам

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров
    Уставший от дедовщины украинский солдат бежал к российским пограничникам

    Уставший от дедовщины украинский солдат бежал к российским пограничникам

    Уставший от дедовщины украинский солдат бежал к российским пограничникам
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Украинский военнослужащий, сбежавший из своей части, попросил о статусе беженца в РФ.

    С такой просьбой украинец обратился к российским пограничникам на одном из пунктов пропуска в Брянской области.

    Мужчина, который служил в армии по контракту, объяснил, что самовольно покинул часть, устав от неуставных взаимоотношений.

    Теперь вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры, передает ТАСС.

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