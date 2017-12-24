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    Ливанский таксист убил сотрудницу британского посольства из-за короткой юбки

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    • Фото: Tarek Hawchieh, facebook.com / Hussein Malla, Associated Press
    Ливанский таксист убил сотрудницу британского посольства <nobr>из-за</nobr> короткой юбки

    Ливанский таксист убил сотрудницу британского посольства из-за короткой юбки

    Ливанский таксист убил сотрудницу британского посольства <nobr>из-за</nobr> короткой юбки
  • Фото: Tarek Hawchieh, facebook.com / Hussein Malla, Associated Press

    • Насильник и убийца сотрудницы британского посольства в Бейруте заявил, что совершил преступление, так как женщина была «красивой иностранкой».

    Таксист, задержанный за изнасилование и убийство сотрудницы британского посольства в Бейруте, заявил, что напал на женщину, потому что она была была «красивой и в короткой юбке». Преступник добавил: он решил, что ему ничего не будет за эти преступления, так как Ребекка Дайкс была иностранкой. Об этом изданию Daily Mail сообщил источник в полиции.

    Напомним, тело Ребекки Дайкс было обнаружено на обочине автомобильной трассы в субботу, 16 декабря, утром. 30-летняя женщина, которая работала в Бейруте с января 2017 года, была изнасилована и задушена. По подозрению в совершении преступлений был задержан таксист, в машине которого она ехала с вечеринки. Он сознался в содеянном. Известно, что мужчина был дважды судим, но, когда он устраивался на работу в Uber, то сумел это скрыть. На страницах в соцсетях он публиковал фотографии с оружием.

    Мать преступника заявила, что, если ее сын действительно совершил эти преступления, «он должен сидеть в тюрьме», добавляет издание.

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