ПВО США и Канады выследили сани Санта-Клауса над Россией

В воскресенье утром
Санта-Клаус вылетел из резиденции на Северном Полюсе и начал свое 62-е кругосветное путешествие.
Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое ежегодно отслеживает передвижения рождественского деда. Согласно сообщению NORAD, Санта отправился в путешествие около 13:00 по московскому времени на санях, запряженных девятью оленями, а перед этим он накормил оленей, дал последние распоряжения эльфам и лично проследил за упаковкой подарков.
Первой страной, которую посетил новогодний волшебник, стала Россия. Приблизительно в 14:07 по московскому времени Санта заглянул в село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе, а затем направился в Камчатский край. Позже волшебные сани взяли курс на Новую Зеландию.
Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Тогда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был напечатан с ошибкой, и дети попадали на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса.
По данным РИА Новости, для слежки за Санта-Клаусом NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры». Ориентиром для радаров служит мерцающий красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.
Следить за передвижениями Санты можно на сайте www.noradsanta.org.
Тем временем в России продолжается новогоднее турне Деда Мороза вместе с командой звезд НТВ. Так, накануне зимний волшебник посетил Санкт-Петербург, привез подарки ребятишкам в Детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины и в детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике. О новогоднем путешествии Деда Мороза можно узнать в специальном разделе на сайте НТВ.Ru.
Первой страной, которую посетил новогодний волшебник, стала Россия. Приблизительно в 14:07 по московскому времени Санта заглянул в село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе, а затем направился в Камчатский край. Позже волшебные сани взяли курс на Новую Зеландию.
Santa has passed through Russia is making his way through New Zealand! #DYK New Zealand has 50 volcanoes, including some that are still active?! Call us at— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 декабря 2017 г.
1–877-HI-NORADto learn where Santa is flying next! #NORADTracksSanta
Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Тогда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был напечатан с ошибкой, и дети попадали на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса.
По данным РИА Новости, для слежки за Санта-Клаусом NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры». Ориентиром для радаров служит мерцающий красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.
Следить за передвижениями Санты можно на сайте www.noradsanta.org.
Тем временем в России продолжается новогоднее турне Деда Мороза вместе с командой звезд НТВ. Так, накануне зимний волшебник посетил Санкт-Петербург, привез подарки ребятишкам в Детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины и в детский приют, где особенно нуждаются в домашнем празднике. О новогоднем путешествии Деда Мороза можно узнать в специальном разделе на сайте НТВ.Ru.
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