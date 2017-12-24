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    Полонский назвал уличные акции XIX веком и будет вести кампанию в Сети

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    • Фото: Сергей Полонский / facebook.com
    Полонский назвал уличные акции XIX веком и будет вести кампанию в Сети

    Полонский назвал уличные акции XIX веком и будет вести кампанию в Сети

    Полонский назвал уличные акции XIX веком и будет вести кампанию в Сети
  • Фото: Сергей Полонский / facebook.com

    • Бизнесмен Сергей Полонский, которого инициативная группа из 520 человек выдвинула кандидатом в президенты России, не планирует уличных акций, а сосредоточится на активности в Интернете.

    Полонский собрался на выборы главы государства как самовыдвиженец. Он намерен вести свою кампанию на просторах Сети, так как считает уличные акции XIX веком. Такое заявление коммерсант сделал у дверей в здание в ЦИК, куда он пришел подавать необходимые документы.

    Сергей Полонский: «С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы — это XIX век, сегодня уже у всех есть смартфоны».

    Полонский выразил уверенность, что следующие президентские выборы будут проходить исключительно в Интернете с использованием технологий блокчейна. Бизнесмен допускает, что в ходе избирательной кампании будет сотрудничать директором подмосковного совхоза имени Ленина Павлом Грудининым, который стал кандидатом от КПРФ.

    смотретьКрепкий хозяйственник и успешный руководитель: кто такой Павел Грудинин
    Крепкий хозяйственник и успешный руководитель: кто такой Павел Грудинин
    Сергей Полонский: «Будем встречаться с Грудининым, чтобы обсудить, возможно, у нас какие-то могут быть совместные идеи».

    Полонский предложил наделить предпринимателей неприкосновенностью наряду с депутатами, передает ТАСС.

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