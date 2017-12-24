Полонский назвал уличные акции XIX веком и будет вести кампанию в Сети

Бизнесмен Сергей Полонский, которого инициативная группа из 520 человек выдвинула кандидатом в президенты России, не планирует уличных акций, а сосредоточится на активности в Интернете.
Полонский собрался на выборы главы государства как самовыдвиженец. Он намерен вести свою кампанию на просторах Сети, так как считает уличные акции XIX веком. Такое заявление коммерсант сделал у дверей в здание в ЦИК, куда он пришел подавать необходимые документы.
Сергей Полонский: «С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы — это XIX век, сегодня уже у всех есть смартфоны».
Полонский выразил уверенность, что следующие президентские выборы будут проходить исключительно в Интернете с использованием технологий блокчейна. Бизнесмен допускает, что в ходе избирательной кампании будет сотрудничать директором подмосковного совхоза имени Ленина Павлом Грудининым, который стал кандидатом от КПРФ.
Сергей Полонский: «Будем встречаться с Грудининым, чтобы обсудить, возможно, у нас какие-то могут быть совместные идеи».
Полонский предложил наделить предпринимателей неприкосновенностью наряду с депутатами, передает ТАСС.
Сергей Полонский: «С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы — это XIX век, сегодня уже у всех есть смартфоны».
Полонский выразил уверенность, что следующие президентские выборы будут проходить исключительно в Интернете с использованием технологий блокчейна. Бизнесмен допускает, что в ходе избирательной кампании будет сотрудничать директором подмосковного совхоза имени Ленина Павлом Грудининым, который стал кандидатом от КПРФ.
Сергей Полонский: «Будем встречаться с Грудининым, чтобы обсудить, возможно, у нас какие-то могут быть совместные идеи».
Полонский предложил наделить предпринимателей неприкосновенностью наряду с депутатами, передает ТАСС.
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