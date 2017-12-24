В Петербурге поставят памятник жадности в виде башни из криптоферм

В Петербурге появится инсталляция, которая будет символизировать человеческую жадность.
В Санкт-Петербурге установят памятник человеческой жадности. Инсталляция будет состоять из ферм для добычи криптовалюты.
Создатели назвали памятник «Вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени». Инсталляция должна появиться на фестивале Geek Picnic, посвященном современным технологиям и инновациям. В 2018 году темой фестиваля станет цифровая экономика, сообщает издание 78.ru.
Создатели назвали памятник «Вавилонской башней из ферм, добывающих валюту в реальном времени». Инсталляция должна появиться на фестивале Geek Picnic, посвященном современным технологиям и инновациям. В 2018 году темой фестиваля станет цифровая экономика, сообщает издание 78.ru.
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