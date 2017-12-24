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    Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске Boeing скончалась

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске Boeing скончалась

    Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске Boeing скончалась

    Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске Boeing скончалась
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Гражданка США скончалась на борту Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул, не дождавшись вынужденной посадки в Хабаровске.

    После экстренной посадки самолета в аэропорту Хабаровска на борт поднялись медики, однако пассажирка уже была мертва. По предварительным данным, женщина скончалась из-за сердечной недостаточности.

    Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что гражданке США стало плохо во время пролета лайнера над Дальним Востоком. Она потеряла сознание, пассажиры с медицинским образованием пытались помочь женщине, но это не дало результата.

    Тело женщины отправили в хабаровский морг. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.

    Ранее в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что пассажира самолета авиакомпании Korean Air госпитализировали в местную больницу.

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