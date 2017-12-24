Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске Boeing скончалась

Гражданка США скончалась на борту
Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул, не дождавшись вынужденной посадки в Хабаровске.
После экстренной посадки самолета в аэропорту Хабаровска на борт поднялись медики, однако пассажирка уже была мертва. По предварительным данным, женщина скончалась из-за сердечной недостаточности.
Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что гражданке США стало плохо во время пролета лайнера над Дальним Востоком. Она потеряла сознание, пассажиры с медицинским образованием пытались помочь женщине, но это не дало результата.
Тело женщины отправили в хабаровский морг. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.
Ранее в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что пассажира самолета авиакомпании Korean Air госпитализировали в местную больницу.
Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что гражданке США стало плохо во время пролета лайнера над Дальним Востоком. Она потеряла сознание, пассажиры с медицинским образованием пытались помочь женщине, но это не дало результата.
Тело женщины отправили в хабаровский морг. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.
Ранее в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили, что пассажира самолета авиакомпании Korean Air госпитализировали в местную больницу.
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