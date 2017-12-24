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    Из-за снегопада в Тверской области почти 5 тысяч человек остались без света

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    • Фото: Андрей Тверской / vk.com
    <nobr>Из-за</nobr> снегопада в Тверской области почти 5 тысяч человек остались без света

    Из-за снегопада в Тверской области почти 5 тысяч человек остались без света

    <nobr>Из-за</nobr> снегопада в Тверской области почти 5 тысяч человек остались без света
  • Фото: Андрей Тверской / vk.com

    • Из-за снегопада и сильного ветра в Тверской области произошли массовые отключения электричества.

    В Тверской области из-за снегопада и сильного ветра без электричества остались 4700 человек. Отключения происходят с утра воскресенья.

    Как сообщили в Минэнерго РФ, ситуацию взял под особый контроль министр энергетики Александр Новак. В настоящее время в области проводятся восстановительные работы, социально-значимые объекты подключаются к временному электроснабжению.

    К аварийно-восстановительным работам привлечены 58 бригад специалистов.

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