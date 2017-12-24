Из-за снегопада в Тверской области почти 5 тысяч человек остались без света

Из-за снегопада и сильного ветра в Тверской области произошли массовые отключения электричества.
В Тверской области из-за снегопада и сильного ветра без электричества остались 4700 человек. Отключения происходят с утра воскресенья.
Как сообщили в Минэнерго РФ, ситуацию взял под особый контроль министр энергетики Александр Новак. В настоящее время в области проводятся восстановительные работы, социально-значимые объекты подключаются к временному электроснабжению.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 58 бригад специалистов.
Как сообщили в Минэнерго РФ, ситуацию взял под особый контроль министр энергетики Александр Новак. В настоящее время в области проводятся восстановительные работы, социально-значимые объекты подключаются к временному электроснабжению.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 58 бригад специалистов.
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