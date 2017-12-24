Пьяный пассажир упал на пути в московском метро

Сбой в движении поездов произошел на
Калужско-Рижской линии столичной подземки.
Инцидент с пассажиром произошел сегодня днем на станции метро «Третьяковская». Пьяный мужчина упал на пути.
Для того, чтобы спасти пассажира, было принято решение снять напряжение со второго пути. В настоящее время движение поездов восстановлено, сообщает агентство «Москва».
Для того, чтобы спасти пассажира, было принято решение снять напряжение со второго пути. В настоящее время движение поездов восстановлено, сообщает агентство «Москва».
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