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    Пьяный пассажир упал на пути в московском метро

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    Пьяный пассажир упал на пути в московском метро

    Пьяный пассажир упал на пути в московском метро

    Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии столичной подземки.

    Инцидент с пассажиром произошел сегодня днем на станции метро «Третьяковская». Пьяный мужчина упал на пути.

    Для того, чтобы спасти пассажира, было принято решение снять напряжение со второго пути. В настоящее время движение поездов восстановлено, сообщает агентство «Москва».

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