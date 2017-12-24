В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны свыше 40 рейсов

Более 40 рейсов в аэропортах Москвы отменены или будут выполнены с опозданием
из-за неблагоприятных погодных условий.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 13:30 самое самое большое число рейсов задержано в аэропорту Шереметьево — 26. В Домодедово задержаны 15 рейсов и шесть отменены. Во Внуково задержаны четыре рейса.
Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды о сильном снеге, метели, усилении ветра и гололедице в Москве 24 декабря. Днем в столице будет от 0 до минус 2 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.
Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды о сильном снеге, метели, усилении ветра и гололедице в Москве 24 декабря. Днем в столице будет от 0 до минус 2 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.
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