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    В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны свыше 40 рейсов

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    В аэропортах Москвы <nobr>из-за</nobr> непогоды задержаны свыше 40 рейсов

    В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны свыше 40 рейсов

    В аэропортах Москвы <nobr>из-за</nobr> непогоды задержаны свыше 40 рейсов
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Более 40 рейсов в аэропортах Москвы отменены или будут выполнены с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 13:30 самое самое большое число рейсов задержано в аэропорту Шереметьево — 26. В Домодедово задержаны 15 рейсов и шесть отменены. Во Внуково задержаны четыре рейса.

    Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погоды о сильном снеге, метели, усилении ветра и гололедице в Москве 24 декабря. Днем в столице будет от 0 до минус 2 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.


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