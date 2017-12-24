Возвращающиеся из Европы украинцы выстроились в очереди на границе

На границе Украины с европейскими государствами скопилось множество автомобилей. Причем очереди из машин выстроились только со стороны стран ЕС, на украинской территории обилия транспортных средств не наблюдается.

Украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна пишут, что такая ситуация сложилась на всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом, а с двух сторон — Словакии и Польши — автоколонны растянулись на многие километры.



По словам Слободяна, сложившаяся ситуация объясняется просто: работающие в странах ЕС украинцы возвращаются домой на новогодние и рождественские праздники. Профильные ведомства делают все возможное, чтобы ускорить въезд транспорта на территорию Украины.