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    Синоптики сообщили о рекордно низком давлении в Москве

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Синоптики сообщили о рекордно низком давлении в Москве

    Синоптики сообщили о рекордно низком давлении в Москве

    Синоптики сообщили о рекордно низком давлении в Москве
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Под влиянием атмосферного циклона за минувшие сутки уровень давления в Москве упал более чем на 20 мм рт. ст.

    Накануне днем атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 мм рт. ст., сегодня к полудню оно опустилось до 722 мм, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.

    Этот показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году — чуть менее 720 мм рт. ст.

    По прогнозам завтра давление в столице подрастет, но ненамного — до 736 мм рт. ст., что также заметно ниже нормального. Однако к новогодним праздникам показатели уже превысят отметку в 750 мм рт. ст.

    В Москве после длительной, почти апрельской оттепели начались снегопады. За минувшие сутки высота снежного покрова увеличилась с 5 см до 9 см. По прогнозам метеорологов, к вечеру сугробы подрастут еще на 2–4 см.

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