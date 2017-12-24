Синоптики сообщили о рекордно низком давлении в Москве

Под влиянием атмосферного циклона за минувшие сутки уровень давления в Москве упал более чем на 20 мм рт. ст.
Накануне днем атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 мм рт. ст., сегодня к полудню оно опустилось до 722 мм, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре.
Этот показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году — чуть менее 720 мм рт. ст.
По прогнозам завтра давление в столице подрастет, но ненамного — до 736 мм рт. ст., что также заметно ниже нормального. Однако к новогодним праздникам показатели уже превысят отметку в 750 мм рт. ст.
В Москве после длительной, почти апрельской оттепели начались снегопады. За минувшие сутки высота снежного покрова увеличилась с 5 см до 9 см. По прогнозам метеорологов, к вечеру сугробы подрастут еще на 2–4 см.
Этот показатель близок к рекорду низкого давления для 24 декабря, зафиксированному в 1995 году — чуть менее 720 мм рт. ст.
По прогнозам завтра давление в столице подрастет, но ненамного — до 736 мм рт. ст., что также заметно ниже нормального. Однако к новогодним праздникам показатели уже превысят отметку в 750 мм рт. ст.
В Москве после длительной, почти апрельской оттепели начались снегопады. За минувшие сутки высота снежного покрова увеличилась с 5 см до 9 см. По прогнозам метеорологов, к вечеру сугробы подрастут еще на 2–4 см.
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