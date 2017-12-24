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    В ДТП со снегоуборщиком под Тулой пострадали четверо украинцев

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    В ДТП со снегоуборщиком под Тулой пострадали четверо украинцев

    В ДТП со снегоуборщиком под Тулой пострадали четверо украинцев

    Снегоуборочная машина столкнулась с грузопассажирским автомобилем в Тульской области.

    Автоавария произошла в Щекинском районе, на 2017-м км трассы «Крым».

    В результате ДТП пострадали четыре гражданина Украины. Всего же в грузопассажирской машине находились 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

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