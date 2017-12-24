В ДТП со снегоуборщиком под Тулой пострадали четверо украинцев

Снегоуборочная машина столкнулась с грузопассажирским автомобилем в Тульской области.
Автоавария произошла в Щекинском районе, на 2017-м км трассы «Крым».
В результате ДТП пострадали четыре гражданина Украины. Всего же в грузопассажирской машине находились 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сейчас обстоятельства аварии выясняются.
В результате ДТП пострадали четыре гражданина Украины. Всего же в грузопассажирской машине находились 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Сейчас обстоятельства аварии выясняются.
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