«Боятся правды»: Володин раскритиковал блокировку Кадырова в Instagram

Спикер Госдумы обвинил соцсети Instagram и Facebook в проведении «политики закрытия ртов» после блокировки страниц Рамзана Кадырова.
По словам Вячеслава Володина, Instagram и Facebook, которые позиционируют себя как международные компании, дискредитируют себя подобными шагами. При этом спикер отметил, что никаких обвинений в нарушении правил соцсетей Кадырову предъявлено не было.
Также Володин обвинил Instagram и Facebook в нарушении прав пользователей на информацию.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно. Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блог. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним».
В связи с этим спикер Госдумы подчеркнул, что такие решения «вынуждают другие страны принимать симметричные меры», передает ТАСС.
Напомним, 20 декабря власти США включили в «список Магнитского» еще пятерых россиян, в том числе Рамзана Кадырова. А вечером 22 декабря перестали работать официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook. Позднее сам Кадыров заявил, что давно думал об уходе из этих соцсетей, и пообещал продолжить общаться со своими подписчиками через «ВКонтакте», Twitter и Telegram.
При этом глава министерства печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку страницы Кадырова «подлой атакой заокеанских трусов». А депутаты чеченского парламента решили покинуть Instagram в знак протеста.
Также Володин обвинил Instagram и Facebook в нарушении прав пользователей на информацию.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно. Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блог. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним».
В связи с этим спикер Госдумы подчеркнул, что такие решения «вынуждают другие страны принимать симметричные меры», передает ТАСС.
Напомним, 20 декабря власти США включили в «список Магнитского» еще пятерых россиян, в том числе Рамзана Кадырова. А вечером 22 декабря перестали работать официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook. Позднее сам Кадыров заявил, что давно думал об уходе из этих соцсетей, и пообещал продолжить общаться со своими подписчиками через «ВКонтакте», Twitter и Telegram.
При этом глава министерства печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку страницы Кадырова «подлой атакой заокеанских трусов». А депутаты чеченского парламента решили покинуть Instagram в знак протеста.
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