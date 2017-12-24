Летевший из США в Сеул Boeing сел в Хабаровске из-за сердечного приступа у пассажира

Дальнемагистральный лайнер авиакомпании Korean Air, который направлялся из Вашингтона в Сеул, приземлился в Хабаровске
из-за ЧП с пассажиром.
Самолет Boeing 777 запросил вынужденную посадку в Хабаровске после того, как у одного из пассажиров стало плохо с сердцем. Ему пытались оказать помощь на борту пассажиры с медицинским образованием, однако это не принесло результата.
По словам начальника пресс-службы хабаровского аэропорта Марины Кравченко, сейчас воздушное судно ставится на стоянку. Все необходимые службы находятся в ожидании. На аэродром была вызвана кардиореанимационная бригада. После того, как медики заберут пассажира, самолет продолжит полет по своему маршруту, передает ТАСС.
Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа. Также он может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими по трансконтинентальным (Азия — Европа) и транстихоокеанским (Азия — Северная Америка) маршрутам.
По словам начальника пресс-службы хабаровского аэропорта Марины Кравченко, сейчас воздушное судно ставится на стоянку. Все необходимые службы находятся в ожидании. На аэродром была вызвана кардиореанимационная бригада. После того, как медики заберут пассажира, самолет продолжит полет по своему маршруту, передает ТАСС.
Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа. Также он может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими по трансконтинентальным (Азия — Европа) и транстихоокеанским (Азия — Северная Америка) маршрутам.
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