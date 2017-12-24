Элла Памфилова раскрыла технологию иностранного вмешательства в выборы

Председатель Центризбиркома в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой официально заявила, что даст по рукам чиновникам, которые захотят вмешаться в выборы, и иностранным спецслужбам, которые попытаются выборы атаковать.

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Элла Памфилова знает кухню изнутри, она сама была кандидатом в президенты и соперницей Владимира Путина в президентской гонке как раз в те времена, когда Запад очень активно вмешивался в российскую политику.



Элла Памфилова, председатель ЦИК: «С первого дня, когда новый состав ЦИК заработал, с апреля 2016 года, этот процесс идет постоянно, так что у нас есть опыт определенного вмешательства, влияния с разных сторон».



По словам Памфиловой, ей уже приходилось сталкиваться со случаями иностранного вмешательства.



Элла Памфилова: «Вмешательство очень разнообразное. Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, и потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться. Создается такой, скажем, мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все там плохо. Что касается наблюдателей, которые приезжали от миссии ОБСЕ, там тоже были достаточно интересные ситуации, когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие моменты были, приходилось предупреждать».



По словам Памфиловой, нужно быть готовыми к тому, что во время проверки подписей начнутся разговоры о том, как ЦИК непрозрачно их посчитал.



Элла Памфилова: «У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в Интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели QR-код — машиночитаемый протокол, который исключает практически какие-то ошибки механические. Его же нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы, которые быстро считают голоса. Если говорить о проверке подписей, чтобы ни у кого не было сомнений, процесс максимально прозрачен, он записывается на камеру. При проверке подписей обязательно присутствуют представители кандидата».



Упомянула Памфилова и отмену результатов в Барвихе в единый день голосования.



Элла Памфилова: «Мы были благодарны всем, кто действительно эти нарушения вскрывал, чтобы впредь не пытались, чтобы наказать виновных, чтобы впредь такое не повторялось. Мы направили в правоохранительные органы несколько сотен обращений, несколько десятков уголовных дел были заведены по этому поводу, многие их тех, кто злоупотреблял служебным положением, понесли административные наказания. Я не скажу, что все идеально, но система очень сильно изменилась. Меры, которые мы сейчас принимаем, я надеюсь, я даже уверена, позволят провести выборы очень достойно».