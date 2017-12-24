Кадыров рассказал НТВ о борьбе с терроризмом в Чечне и спасении детей в Сирии

В Россию привозят женщин и детей из Сирии и Ирака. Они уверяют, что ехали туда за отцами и мужьями. Некоторых заманивали обманом. На этой неделе в одном из иракских лагерей беженцев нашли 28 детей и 13 женщин. Об операции по возвращению глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью Ираде Зейналовой.
Рамзан Кадыров заявляет: его бойцы и сегодня разыскивают детей и женщин по всей бывшей территории халифата и не остановятся, пока не найдут всех.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Мы уже 94 человека вернули — детей и женщин. На подходе больше сорока, на днях их тоже привезут в Москву, и так будет продолжаться».
Самое главное в этой работе, по словам Кадырова, — человеческий подход. Просто вывезти людей недостаточно, необходимо оказывать им медицинскую помощь, а также помогать им постепенно вернуться к нормальной жизни. Жены и дети боевиков уезжали в Сирию и Ирак не по своей воле — решение за них принимали мужья. Многие теперь перевезли свои семьи в Афганистан.
Рамзан Кадыров: «Когда их настигла опасность там, в Сирии, их перевезли в Афганистан и бросили. Их мужья куда-то уехали и не вернулись. Они там месяцами находятся и не знают, что делать. У них документов нет, у них ничего нет».
Глава Чечни подтверждает слова президента РФ Владимира Путина и российских дипломатов о том, что террористическая угроза перемещается на афганскую границу, поэтому южные регионы РФ и особенно Северный Кавказ не имеют права расслабляться.
Рамзан Кадыров: «Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чеченской Республике. Они сейчас дошли до Грузии. Мы их ждем, и как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим. Мы полностью контролируем все каналы, все ходы, выходы, потому что если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются».
Полная версия интервью — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Мы уже 94 человека вернули — детей и женщин. На подходе больше сорока, на днях их тоже привезут в Москву, и так будет продолжаться».
Самое главное в этой работе, по словам Кадырова, — человеческий подход. Просто вывезти людей недостаточно, необходимо оказывать им медицинскую помощь, а также помогать им постепенно вернуться к нормальной жизни. Жены и дети боевиков уезжали в Сирию и Ирак не по своей воле — решение за них принимали мужья. Многие теперь перевезли свои семьи в Афганистан.
Рамзан Кадыров: «Когда их настигла опасность там, в Сирии, их перевезли в Афганистан и бросили. Их мужья куда-то уехали и не вернулись. Они там месяцами находятся и не знают, что делать. У них документов нет, у них ничего нет».
Глава Чечни подтверждает слова президента РФ Владимира Путина и российских дипломатов о том, что террористическая угроза перемещается на афганскую границу, поэтому южные регионы РФ и особенно Северный Кавказ не имеют права расслабляться.
Рамзан Кадыров: «Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чеченской Республике. Они сейчас дошли до Грузии. Мы их ждем, и как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим. Мы полностью контролируем все каналы, все ходы, выходы, потому что если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются».
Полная версия интервью — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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