Культовый смартфон Nokia E71 снова появится в продаже

Компания HMD Global объявила о перевыпуске в 2018 году смартфона Nokia E71. В свое время он стал одним из самых популярных смартфонов с
QWERTY-клавиатурой.
Как пишет издание Gizmochina, обновленная версия гаджета выйдет с полноценной физической QWERTY-клавиатуру и 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 480p. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 205 с поддержкой 4G, а также один гигабайт оперативной памяти и накопитель на восемь гигабайт с поддержкой карт памяти. Устройство оснастят одной видеокамерой с разрешением 3 мегапикселя.
Поклонники Nokia смогут приобрести версию как с одной, так и с двумя SIM-картами по цене от 150 до 300 долларов.
Оригинальный Nokia E71 вышел в 2008 году. В год выпуска смартфон был продан тиражом в 15 миллионов штук.
Ранее, в 2017 году HMD Global перевыпустила кнопочный телефон Nokia 3310, который считается самым «неубиваемым» телефоном в мире. В начале 2000 годов в мире было продано 126 млн таких аппаратов.
Поклонники Nokia смогут приобрести версию как с одной, так и с двумя SIM-картами по цене от 150 до 300 долларов.
Оригинальный Nokia E71 вышел в 2008 году. В год выпуска смартфон был продан тиражом в 15 миллионов штук.
Ранее, в 2017 году HMD Global перевыпустила кнопочный телефон Nokia 3310, который считается самым «неубиваемым» телефоном в мире. В начале 2000 годов в мире было продано 126 млн таких аппаратов.
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