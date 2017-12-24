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    Расчлененное тело сварщика нашли в мусорном контейнере в ХМАО

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    • Фото: Регион-86 | Сургут / vk.com
    Расчлененное тело сварщика нашли в мусорном контейнере в ХМАО

    Расчлененное тело сварщика нашли в мусорном контейнере в ХМАО

    Расчлененное тело сварщика нашли в мусорном контейнере в ХМАО
  • Фото: Регион-86 | Сургут / vk.com

    • В Нижневартовске (ХМАО) задержан подозреваемый в убийстве 52-летнего сварщика.

    По данным следствия, в ночь на 23 декабря 45-летний мужчина на стройке выпивал вместе со своим знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой злоумышленник ударил 52-летнего сварщика ножом в шею.

    После этого мужчина расчленил тело погибшего и выбросил его в мусорный контейнер.

    Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан. Теперь решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в управлении СК по ХМАО.

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