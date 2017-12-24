Расчлененное тело сварщика нашли в мусорном контейнере в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) задержан подозреваемый в убийстве
52-летнего сварщика.
По данным следствия, в ночь на 23 декабря 45-летний мужчина на стройке выпивал вместе со своим знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой злоумышленник ударил 52-летнего сварщика ножом в шею.
После этого мужчина расчленил тело погибшего и выбросил его в мусорный контейнер.
Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан. Теперь решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в управлении СК по ХМАО.
После этого мужчина расчленил тело погибшего и выбросил его в мусорный контейнер.
Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан. Теперь решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в управлении СК по ХМАО.
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