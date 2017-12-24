Число погибших при пожаре на Ямале детей увеличилось до трех

По уточненным данным, при пожаре в многоквартирном доме на Ямале погибли трое детей и одна женщина.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее сообщалось о гибели двоих детей и двоих взрослых.
ГУ МЧС по ЯМАО: «По уточненным данным, погибли трое детей (2002-го, 2013-го и 2011 годов рождения) и одна женщина. Причины пожара и ущерб устанавливаются».
В МЧС уточнили, что сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что около двух часов ночи по местному времени (около полуночи по Москве) в селе Красноселькуп загорелся 16-квартирный дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили четверых погибших. Три человека были госпитализированы. Остальные жильцы сумели покинуть горящее здание самостоятельно.
Часть жилого дома обрушилась. Тушение пожара продолжалось более шести часов. Для жильцов сгоревшего дома организован пункт временного размещения.
ГУ МЧС по ЯМАО: «По уточненным данным, погибли трое детей (2002-го, 2013-го и 2011 годов рождения) и одна женщина. Причины пожара и ущерб устанавливаются».
В МЧС уточнили, что сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что около двух часов ночи по местному времени (около полуночи по Москве) в селе Красноселькуп загорелся 16-квартирный дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили четверых погибших. Три человека были госпитализированы. Остальные жильцы сумели покинуть горящее здание самостоятельно.
Часть жилого дома обрушилась. Тушение пожара продолжалось более шести часов. Для жильцов сгоревшего дома организован пункт временного размещения.
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