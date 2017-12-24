Говорящие цветные обезьянки и клипсы: что звезды подарят детям на Новый год

Звезды заранее заготавливают новогодние подарки для своих детей и вторых половин. Филипп Киркоров для дочери и сына накупил популярных этой зимой разноцветных говорящих обезьянок, Газманов ищет специальный холодильник для ароматических масел жены, а Анита Цой преподнесет мужу коллекционные вина.
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У Филиппа Киркорова уже неделю как не болит голова о подарках для своих детей. Король российской эстрады совершил набеги на магазины игрушек Нью-Йорка и забил коробками весь грузовой отсек своего личного самолета.
Любящий отец подарит сыну и дочке санки, машинки, и хит сезона — надевающихся на палец говорящих разноцветных обезьянок. В семье Киркорова елку наряжают самостоятельно и экономят на услугах декораторов до 300 тысяч рублей. Бедрос Киркоров исполнит роль Деда Мороза, чтобы не платить за приезд зимнего волшебника и сохранить семейный бюджет.
Кристина Орбакайте еще не решила, где встретит Новый год, но точно знает, что на столе у ее мамы обязательно будет фирменная утка с яблоками и соленья, которыми доверху забиты подвалы замка в деревне Грязь. Письмо Деду Морозу Орбакайте уже отправила, правда, от лица своей 5-летней дочери Клавы, которая попросила в подарок костюм Золушки и клипсы.
Перед Игорем Николаевым стоит задача не из легких. Ему нужно разбиться в лепешку, но исполнить желание младшей двухлетней дочери Вероники, которая хочет обзавестись… коровой!
А Леонид Агутин жалуется, что большая семья того и гляди пустит его по миру. Супруга Анжелика Варум зарабатывает не хуже знаменитого мужа, но днюет и ночует в его кошельке. Старшая дочь Агутина от первого брака попросила у отца в подарок романтическое путешествие. И певец выложил почти 200 тысяч рублей за дочь и того парня, который скоро станет его зятем. По словам артиста, в женихах у его дочек — простые ребята. Старшая встречается с программистом, у младшая — с рок-музыкантом, поэтому знаменитый папа на первых порах готов обеспечивать всех.
В семье Олега Газманова кипят нешуточные страсти. Его жена Марина который год получает в подарок от супруга дорогие ювелирные изделия, а ей для полного счастья не хватает… холодильника! Но нужен не простой, а специальный, для хранения драгоценных масел, которые применяются в ароматерапии.
Анита Цой подарит своему мужу Сергею коллекционные вина стоимостью 2 миллиона рублей взамен тех, которые она выпила вместе с Денисом Клявером. Речь идет о драгоценном напитке, которого в мире осталось не больше 10 бутылок. О том, какие еще подарки звезды сделают своим родным и близким, узнала программа «Ты не поверишь!»
Любящий отец подарит сыну и дочке санки, машинки, и хит сезона — надевающихся на палец говорящих разноцветных обезьянок. В семье Киркорова елку наряжают самостоятельно и экономят на услугах декораторов до 300 тысяч рублей. Бедрос Киркоров исполнит роль Деда Мороза, чтобы не платить за приезд зимнего волшебника и сохранить семейный бюджет.
Кристина Орбакайте еще не решила, где встретит Новый год, но точно знает, что на столе у ее мамы обязательно будет фирменная утка с яблоками и соленья, которыми доверху забиты подвалы замка в деревне Грязь. Письмо Деду Морозу Орбакайте уже отправила, правда, от лица своей 5-летней дочери Клавы, которая попросила в подарок костюм Золушки и клипсы.
Перед Игорем Николаевым стоит задача не из легких. Ему нужно разбиться в лепешку, но исполнить желание младшей двухлетней дочери Вероники, которая хочет обзавестись… коровой!
А Леонид Агутин жалуется, что большая семья того и гляди пустит его по миру. Супруга Анжелика Варум зарабатывает не хуже знаменитого мужа, но днюет и ночует в его кошельке. Старшая дочь Агутина от первого брака попросила у отца в подарок романтическое путешествие. И певец выложил почти 200 тысяч рублей за дочь и того парня, который скоро станет его зятем. По словам артиста, в женихах у его дочек — простые ребята. Старшая встречается с программистом, у младшая — с рок-музыкантом, поэтому знаменитый папа на первых порах готов обеспечивать всех.
В семье Олега Газманова кипят нешуточные страсти. Его жена Марина который год получает в подарок от супруга дорогие ювелирные изделия, а ей для полного счастья не хватает… холодильника! Но нужен не простой, а специальный, для хранения драгоценных масел, которые применяются в ароматерапии.
Анита Цой подарит своему мужу Сергею коллекционные вина стоимостью 2 миллиона рублей взамен тех, которые она выпила вместе с Денисом Клявером. Речь идет о драгоценном напитке, которого в мире осталось не больше 10 бутылок. О том, какие еще подарки звезды сделают своим родным и близким, узнала программа «Ты не поверишь!»
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