«Шансы выжить равны нулю»: пожар в ТЦ на Филиппинах заблокировал 37 человек

Около сорока человек могли погибнуть в результате крупного пожара, который вспыхнул в торговом центре города Давао на юге Филиппин.
Огонь вспыхнул на третьем этаже торгового центра New City Commercial Center утром в субботу по местному времени и распространился по всему зданию. Почти 40 человек оказались заблокированы в здании. Вице-мэр города Паоло Дутерте сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на главу пожарной службы, что «их шансы выжить равны нулю».
Также, по последним данным, из горящего торгового центра уже извлекли тело одного погибшего. По словам Паоло Дутерте, главная задача сейчас — найти остальных 37 человек, которые пока официально числятся пропавшими без вести.
Власти Давао говорят, что пожар произошел в результате «несчастного случая».
Также, по последним данным, из горящего торгового центра уже извлекли тело одного погибшего. По словам Паоло Дутерте, главная задача сейчас — найти остальных 37 человек, которые пока официально числятся пропавшими без вести.
Власти Давао говорят, что пожар произошел в результате «несчастного случая».
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