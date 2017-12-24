Российские депутаты предложили создать зоополицию

Депутаты Ленинградской области выступили за создание специального отдела при МВД, который будет заниматься контролем за содержанием, использованием животных, а также их охраной.
Автор инициативы депутат Владимир Петров рассказал RT, что законодатели готовят предложение по созданию зоополиции, которое будет направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву уже 25 декабря.
Петров отметил, что инициатива связана в том числе и с появлением в стране так называемых догхантеров, которые, по его словам, «пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими методами».
Законодатели подчеркивают, что в России на данный момент нет организаций, которые бы занимались вопросами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением бездомных и домашних собак на людей, а также случаями, когда люди оставляют животных на произвол судьбы.
Ранее в Госдуме приняли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Живодерам, догхантерам, а также тем, кто незаконно содержит особо ценных диких животных, теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
Петров отметил, что инициатива связана в том числе и с появлением в стране так называемых догхантеров, которые, по его словам, «пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими методами».
Законодатели подчеркивают, что в России на данный момент нет организаций, которые бы занимались вопросами, связанными с жестоким обращением с животными, нападением бездомных и домашних собак на людей, а также случаями, когда люди оставляют животных на произвол судьбы.
Ранее в Госдуме приняли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Живодерам, догхантерам, а также тем, кто незаконно содержит особо ценных диких животных, теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
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