Волочкова завлекает мужчин вываливающимся из декольте бюстом

На светском рауте звезды одеты с иголочки, как того требует строгий
дресс-код: мужчины — в строгих классических костюмах, дамы — в элегантных сдержанных нарядах. Анастасия Волочкова пренебрегает общими правилами и выходит в люди в платьях с глубоким вырезом.
Декольте — до пупа, роскошный бюст балерины того и гляди вывалится наружу. Бари Алибасов хвалит приму на все лады и придерживает, чтобы с ней не случился очередной конфуз.
Бари Алибасов, музыкальный продюсер: «Она — потрясающая мать, потрясающая кухарка, потрясающая подруга, потрясающая актриса, потрясающая балерина! В ней сосредоточилось все лучшее, что может быть у женщины».
Анастасия Волочкова признается, что, несмотря на скандальную репутацию, ухажеры у нее есть. Оказалось, что букеты, фотографиями которых в последнее время заполнен Instagram артистки, — это от любимого. Новый поклонник вкусы звезды еще не изучил, но ради него балерина готова изменить себе и всей душой полюбить не только белые, но и красные розы.
Анастасия Волочкова, балерина: «Он отличился, подарил мне не белые, а алые цветы. Эти алые розы были мне настолько дороги, что я их поставила возле балкона. Балкон открываю, чтобы поступал холод, тогда розы лучше стоят».
Остается догадываться, кто этот тайный поклонник и чем занимается. Личность загадочного мужчины Анастасия Волочкова не спешит раскрывать.
Анастасия Волочкова: «Я просто считаю, что счастье любит тишину. Если у меня есть что-то для души, то я позволяю себе оставлять это, не вынося на общественность и публичность!»
Счастье любит тишину — это народная мудрость. Долгожданное счастье балерина бережет неспроста, ведь еще недавно коллеги шептались, что у балерины в жизни началась черная полоса — суды с личным водителем, воровство домработницы, громкий скандал с интимными фото. У тому же наступающий Новый год Волочкова встретит не на любимых островах, как привыкла, а скромно — в четырех стенах своего особняка.
Анастасия Волочкова: «Новый год буду отмечать дома, в кругу близких. Я в доме живу всего 2 года, очень дорожу этим пространством. У нас елка огромная растет в саду, между гостевым и основным домом, будем водить хоровод».
С выбором подарка для 12-летней дочки Ариадны балерина пока не определилась. Девочка с пониманием относится к затруднительному положению мамы и много не просит. Сама звезда уже знает, что хочет получить от поклонника на Новый год. Декорации промозглой слякотной Москвы артистка мечтает сменить на шум теплого прибоя. Подробности о личной жизни танцовщицы узнала программа «Ты не поверишь!»
Бари Алибасов, музыкальный продюсер: «Она — потрясающая мать, потрясающая кухарка, потрясающая подруга, потрясающая актриса, потрясающая балерина! В ней сосредоточилось все лучшее, что может быть у женщины».
Анастасия Волочкова признается, что, несмотря на скандальную репутацию, ухажеры у нее есть. Оказалось, что букеты, фотографиями которых в последнее время заполнен Instagram артистки, — это от любимого. Новый поклонник вкусы звезды еще не изучил, но ради него балерина готова изменить себе и всей душой полюбить не только белые, но и красные розы.
Анастасия Волочкова, балерина: «Он отличился, подарил мне не белые, а алые цветы. Эти алые розы были мне настолько дороги, что я их поставила возле балкона. Балкон открываю, чтобы поступал холод, тогда розы лучше стоят».
Остается догадываться, кто этот тайный поклонник и чем занимается. Личность загадочного мужчины Анастасия Волочкова не спешит раскрывать.
Анастасия Волочкова: «Я просто считаю, что счастье любит тишину. Если у меня есть что-то для души, то я позволяю себе оставлять это, не вынося на общественность и публичность!»
Счастье любит тишину — это народная мудрость. Долгожданное счастье балерина бережет неспроста, ведь еще недавно коллеги шептались, что у балерины в жизни началась черная полоса — суды с личным водителем, воровство домработницы, громкий скандал с интимными фото. У тому же наступающий Новый год Волочкова встретит не на любимых островах, как привыкла, а скромно — в четырех стенах своего особняка.
Анастасия Волочкова: «Новый год буду отмечать дома, в кругу близких. Я в доме живу всего 2 года, очень дорожу этим пространством. У нас елка огромная растет в саду, между гостевым и основным домом, будем водить хоровод».
С выбором подарка для 12-летней дочки Ариадны балерина пока не определилась. Девочка с пониманием относится к затруднительному положению мамы и много не просит. Сама звезда уже знает, что хочет получить от поклонника на Новый год. Декорации промозглой слякотной Москвы артистка мечтает сменить на шум теплого прибоя. Подробности о личной жизни танцовщицы узнала программа «Ты не поверишь!»
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